Salernitana | le pagelle di CM | Ochoa limita i danni | Dia li fa

... i granata non vincono dal 18 settembre (quarta giornata, 3 a 0 in casa della) e nei ... Consigli è stato il migliore in campo, se è vero quel che hanno detto le. Contro l'Udinese ...

Le pagelle di Genoa-Salernitana 1-0: Gudmundsson implacabile ... Eurosport IT

Pagelle Genoa-Salernitana: i voti, Gudmundsson decisivo, Retegui generoso, Dia rimandato OA Sport

Le pagelle di Genoa-Salernitana, match concluso con il risultato di 1-0 per il Grifone con il gol di Gudmundsson: Ochoa un muro ...Le pagelle di Genoa-Salernitana 1-0 con i voti e il tabellino del match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Ferraris il Grifone domina in lungo e in largo il primo tempo e ...