Sainz si sente male | come sta | salta il Gp del Messico?

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Carlosnon sta bene ma sarà in pista oggi nella prima giornata di prove libere del Gp del2023. Il pilota spagnolo della Ferrari hato gli appuntamenti con i media nella giornata di giovedì. Il team però garantisce che l’iberico, reduce dal terzo posto nel Gp degli Stati Uniti di domenica scorsa, sarà regolarmente al volante nei primi collaudi in programma nella serata italiana. “Non si è visto nel paddock Carlos, che questa mattina non si sentiva bene ma è atteso domani regolarmente in pista”, ha scritto la Ferrari sul proprio sito al termine della giornata di ieri. Il Gp delè caratterizzato da condizioni particolari: si corre a quota 2.240 metri e la rarefazione dell’aria è un fattore da considerare sia per lo sforzo a cui sono sottoposti i piloti nel weekend sia ...