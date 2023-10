Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Anche oggi sputerò su Hegel. Cinquant’anni dopo Carla Lonzi, grazie a lei e alle altre, possiamo non sentirci più oppresse. Ma non è finita lì. La figlia che detesta la Storia dei maschi, e gli uomini che dicono “ma io che c’entro” (vi meritate di lavare i piatti) – di Annalena Benini Ritorno al sexy. La svolta “diversity and inclusion” di Victoria’s Secret è fallita. L’ipocrisia delle mutandone e il problema fondamentale: la qualità – di Fabiana Giacomotti Sgarbi contro Sgarbi. Vita notturna e amori, i mille inviti e la caccia al gettone. Vecchi e nuovi guai del sottosegretario alla Cultura – di Michele Masneri La vita tremula. Hai voglia a dire “niente panico” ...