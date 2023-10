Rugby | Mondiali 2023 | l’Inghilterra chiude al terzo posto | Argentina battuta 23-26 nella “finalina”

(Di venerdì 27 ottobre 2023)all’edizionedella Coppa del Mondo di. Allo Stade de France gli inglesi hanno infatti battuto l’per 23-26classica “” che contrappone le due sconfitte delle semifinali. Una partita vera, decisa da alcuni dettagli sul filo di lana. Ottima la partenza degli inglesi, che nel primo quarto d’ora si portano subito sul 13-0 grazie alla meta di Earl e al piede di Farrell. L’si sblocca con il piede di Boffelli, poi nel finale del primo tempo rimette tutto in discussione grazie alla meta di Cubelli. Si va quindi al riposo conavanti 16-10.: FORMULA E ...

Bronzo per i bianchi a Saint-Denis: 26-23. I Pumas falliscono il calcio del pari a 4' dalla fine L'errore su punizione di Nicolas Sanchez, quando mancano solo 4 minuti al termine, regala all' Inghilte ...