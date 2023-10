Rugby | l’Inghilterra vince la battaglia con l’Argentina e chiude terza ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Si è conclusa la finale per il terzo e quarto posto dellaWorld Cup 2023 e a Parigi, come antipasto della finalissima di domani sera, sono scese in campo Inghilterra e Argentina. Due outsider poco accreditate alla vigilia del torneo, ma che con buone prestazioni e un tabellone playoff decisamente fortunato si sono potute giocare un posto sul podio. Ecco come è andata. Avvio con un lungo ping pong tattico, ma dopo 3 minuti fallo dele Owen Farrell non sbaglia dalla piazzola per il 3-0 iniziale per. Britannici che dominano il gioco aereo e all’8’ da una maul che fatica ad avanzare esce Earl che schiaccia e Inghilterra avanti 10-0. Insistono i britannici, con gli argentini in forte sofferenza e al 13’ mette tra i pali il calcio del 13-0. Prova a cambiare ritmo, sospinta anche dai ...