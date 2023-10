Roma | cane cade da balcone in via Frattina e colpisce donna incinta FOTO

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La 28enne, che ha riportato una lesione lieve alla testa e si trova ricoverata all'ospedale Umberto I, non è in pericolo di vita e il feto, secondo quanto si è appreso, non ha subito danni e ha il battito cardiaco stabile

'Siamo sconvolti - racconta un altro commerciante che però vuole rimanere anonimo - conosciamo tutti la proprietaria del, abita proprio di fronte al nostro negozio. È rimasta scioccata, non si ...

Il rottweiler caduto da un palazzo di Roma su una donna incinta: i residenti sconvolti Corriere TV

Rottweiler precipita dal terzo piano nel centro di Roma e colpisce donna incinta: la ragazza è grave. L’anima… Repubblica Roma

Ha riportato una lieve ferita alla testa la 28enne finita in ospedale in codice rosso dopo che un cane le è caduto in testa in via Frattina a Roma ...ROTTWEILER CADUTO DAL BALCONE A ROMA. OIPA: «IL DETENTORE È SEMPRE RESPONSABILE PER OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DEL PROPRIO CANE» ...