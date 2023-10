Ristoratore vuole difendersi dai ladri Il giudice | “Niente armi | usi il Pos”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un imprenditore lodigiano aveva presentato la richiesta di un porto d’citando come motivo la sensazione di maggiore sicurezza che avrebbe provato se avesse avuto una pistola addosso. Questo a causa delle grandi somme di denaro contante che girano quotidianamente nelle sue attività, tra cui un bar pasticceria, come riferito da “Corriere della Sera“. Ma la paura del commerciante non è stata ritenuta valida dal Tar della Lombardia. Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta, sostenendo che l’imprenditore potrebbe ridurre notevolmente il rischio semplicemente limitando la circolazione del denaro contante e utilizzando mezzi di pagamento alternativi, come il Pos. La decisione del Tar della Lombardia è stata depositata lo scorso 12 ottobre. Anche la prefettura lodigiana aveva negato la pistola al povero ...