Ricerca | dai laboratori Crea ecco Lob it | birre aromatiche a basso tenore alcolico

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Luppolo e orzo da una filiera sostenibile per una birra aromatica, poco alcolica e completamente italiana. Questi gli obiettivi principali del progetto “Lob.it “Luppolo, Orzo, Birra: biodiversita’ ITaliana da valorizzare”, coordinato dale finanziato dal Masaf. Obiettivi primari del progetto sono l’introduzione di genetiche italiane per le materie prime di uso brassicolo e la possibilità di individuare lieviti, appartenenti al genere Saccaromyces, in grado di connotare territorialmente le produzioni birrarie italiane. Inoltre, si mira ad una filiera realmente sostenibile e innovativa (dalla tecnica colturale ai processi, fino al prodotto) e partecipata, con misure di accompagnamento che permettano azioni di networking tra le imprese e i sistemi produttivi. Lob.it prevede una serie di azioni tecnologiche per la valorizzazione in chiave sostenibile della filiera, ...