Reims-Lorient sabato 28 ottobre 2023 ore 17 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Quattro punti in 2 gare e soprattutto la vittoria nel derby contro il Rennes hanno riportato ildi LeBris in alto in classifica, dando un colpo di spugna ad un difficile inizio di stagione. Un trend che i merlus proveranno a cavalcare quest’oggi, quando sono attesi sul campo di unche in classifica ha 4 punti in più e che è reduce dal punticino contro InfoBetting: Scommesse Sportive e