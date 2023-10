Real Madrid verso il Clasico | Ancelotti gela Modric | “Non spiego le mie scelte”

... Lille - Monaco, Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund e sui due partitoni di questo weekend calcistico: il 'Clasico' Barcellona -e il derby di Manchester tra United e City. ...

Real Madrid, Brahim vuole tornare al Milan ma la Premier...|Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Barcellona-Real Madrid, quote e pronostico: occhio alla combo Gol + Over La Gazzetta dello Sport

"E' solo una partita, ma è importante. Sono tre punti che valgono tanto per la dinamica di squadra. E' importante per tutti, per il gruppo, però la stagione è ancora lunga e quindi è presto per dire c ...Il Barcellona affronta il Real Madrid nel 'Clasico' di domani, decimato dagli infortuni. Xavi, tecnico dei blaugrana, sottolinea l'importanza di controllare le emozioni per vincere e spera nel ritorno ...