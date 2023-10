Quando arriva il bonus benzina | in arrivo 80 euro | ecco per chi e come si potranno spendere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 ottobre 2023) In piena emergenza economica per l’aumento delle bollette e il carburante, il Governo Meloni si appresta a erogare iper le persone più fragili. Tempo pochi giorni, verranno inviati alle persone interessate la famosa Social Card per pagare il carburante, che dovrebbe vedere al proprio interno una ricarica di 80quali fasce saranno incluse nell’aiuto governativo. Ildi 80funzionerà? La Social Card erogata dallo Stato Italiano,già fa intuire il nome, sarà una carta che aiuterà le persone con grave emergenza sociale. Infatti, con questo aiuto non solo – le persone interessate –fare la, ma anche comprare generi di prima necessità. ...