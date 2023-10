Qualificazioni Europei Basket Femminile | diramate le convocazioni delle Azzurre

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Roma – Sono stateledella Nazionale di Pallacanestro. Coach Andrea Capobianco ha scelto le giocatrici per le due partite che serviranno all’Italia per qualificarsi ai prossimi. La competizione tornerà a svolgersi nel Bel Paese dopo 18 anni. La Nazionale, è già qualificata di diritto, il 9 novembre esordirà con la Grecia al PalaElachem di Vigevano. Alle ore 20.00 ci sarà la diretta su RaiSportHD. Il 12 novembre l’Italia giocherà ad Amburgo per sfidare la Germania (i giochi inizieranno alle ore 17.30). La seconda parte del Torneo di Qualificazione si giocherà poi a novembre 2024 (in casa con la Repubblica Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la ...