Punto Sud | Scannapieco | Le risorse ci sono | servono le progettualità Bianchi | Meno B&B | più progettualità

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “Infrastrutture, ricerca, nuove competenze, venture capital. Ecco i settori dove ledel Pnrr posavere più impatto”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cdp, Dariointervenendo aSud, il festival promosso da Svimez e Editori Laterza in corso di svolgimento a Bari, nel panel dedicato alle politiche industriali e al PNRR. L’AD ha poi aggiunto, “Cassa depositi e prestiti è sempre stata molto presente nel Mezzogiorno: 16 mila e 200 le imprese meridionali sostenute, circa 2.700 enti. È il momento di mettere a sistema tutto: supporto alle imprese, supporto alle infrastrutture e una buona gestione ed è per questo che offriamo servizi di advisoring per aiutare le amministrazioni a mettere a terra lespesso le ...

E' unsul quale dovremo prepararci, anticipare e prevenire collettivamente'. Lo dice il ...è rimasto ferito negli attacchi e le truppe stanno rispondendo con bombardamenti di artiglieria nel...

“Punto Sud”, a Bari al via il confronto sul Mezzogiorno voluto da Svimez e Laterza: “Preoccupa l’aumento dell… La Repubblica

Punto Sud, a Bari il primo festival interamente dedicato al Mezzogiorno LA STAMPA Finanza

Una politica industriale per rilanciare il Sud e l’Italia, il Pnrr e oltre. Questo il titolo scelto per il dibattito in sala Murat per la seconda giornata di Punto Sud, in corso a Bari. L’obiettivo ...“Infrastrutture, ricerca, nuove competenze, venture capital. Ecco i settori dove le risorse del Pnrr possono avere più impatto”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco interv ...