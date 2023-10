“Provvedimento ufficiale” Maria De Filippi choc | nessuno si sarebbe mai aspettato una decisione così pesante

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Guai per “C’è Posta per Te” e “Forum“. L’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha richiamato i due popolari programmi Mediaset per quello che è successo in alcune puntate. Stiamo parlando di show che da anni sono trasmessi, sono super conosciuti e molto amati dal pubblico. Sicuramente anche in passato ci sono state critiche e polemiche, ma forse mai come in questa occasione. Si parla infatti di ‘sessismo’, un tema divenuto molto sensibile specialmente negli ultimi anni anche a seguito degli episodi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne. In particolare sotto la lente di ingrandimento dell’Agcom sono finite alcune puntate di “C’è Posta per Te” e “Forum” andate in onda ad inizio del 2023. Ebbene l’autorità ritiene che in questi casi nonstata rispettata la “corretta rappresentazione della donna“. Leggi anche: “Qui non ti ...