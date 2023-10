Proteste in Cisgiordania contro operazioni Israele a Gaza

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Molte persone sono ...

...nelle piazze delle principale città dellaper manifestare contro l'esercito israeliano che ha ampliato le operazioni di terra a Gaza. Nelle immagini diffuse da Haaretz si vedono...

Cisgiordania, le proteste dei palestinesi dopo la preghiera: ogni venerdì si consumano scontri La7

Cisgiordania, proteste contro Israele a Ramallah - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Molte persone sono scese nelle piazze delle principali città della Cisgiordania per manifestare contro l'esercito israeliano ...E' successo durante il consueto collegamento quotidiano con Tagadà: l'inviata de La7 Elena Testi si trova a Ramallah in Cisgiordania, per riferire di una manifestazione dei palestinesi contro i raid ...