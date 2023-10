Profumi contraffatti sequestrati dai Carabinieri

Leggi su lortica

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Idi Sansepolcro, notando un’auto che girava in maniera sospetta hanno fermato la vettura, un’utilitaria presa a noleggio,con a bordo due giovani partenopei, durante il controllo, sono saltate fuori 20 confezioni didi note firme. Dai successivi accertamenti emerge che i due non sono nè commercianti, nè sono in possesso di una bolla di accompagnamento per il trasporto e neppure di una ricevuta di acquisto. I due non danno spiegazioni plausibili riguardo al possesso della merce, così i militari l’hanno posta sotto sequestro. I successivi approfondimenti investigativi, accertano che si tratta die che avrebbero fruttato circa 2.500 € qualora fossero stati immessi sul mercato come originali. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.