Premier League 2023 2024 | il Tottenham non si ferma | 2-1 al Crystal Palace

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Prosegue la cavalcata di inizio stagione del, che nell’anticipo della decima giornata dellaha vinto 2-1 in casa del. A Selhurst Park gli Spurs di Ange Postecoglou archiviano l’ottava vittoria, mantengono l’imbattibilità e allungano almeno per una notte a +5 su Manchester City e Arsenal che saranno impegnate nel proseguo del weekend. La cronaca – Fin dai primi minuti ilfa la partita, ma al 7? è Vicario a salvare gli Spurs con una grande parata su Edouard. Ilnon si scompone e stanzia a lungo nella metà campo avversaria, faticando però a creare occasioni nitide anche per merito dell’ottima fase di non possesso dei padroni di casa. Ci prova un paio di volte ...