Pioli può esultare | recupero last minute in vista di Napoli-Milan

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Napoli-è alle porte, ma sono diversi i giocatori ai box da entrambe le parti. Il punto sugli infortunati in casa. La decima giornata di Serie A si preannuncia scoppiettante. Domenica, infatti, sarà giornata di big match. Alle 18 l’Inter capolista sfiderà la Roma degli ex Lukaku e Mourinho per allungare in classifica sulle inseguitrici. Alle 20:45, invece, allo Stadio Maradona il Napoli ospiterà ilsecondo in classifica. La sfida per i ragazzi di Garcìa sarà complicata. Il Napoli, infatti, non ha risolto ancora tutti i suoi problemi anche se le vittorie contro l’Hellas Verona e contro l’Union Berlino hanno regalato qualche giorno di tranquillità. Situazione rovente, invece, dalle parti diello. Nonostante la seconda posizione in classifica, Stefanosta ricevendo moltissime ...