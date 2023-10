Petizione a Napoli | “Basta aerei a bassa quota sulle nostre case”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue sabati – 28 ottobre e 4 novembre, per raccogliere firme, e dire ““. Il Comitato No Fly Zone lancia un appello ai cittadini: “Domani e il sabato successivo, dalle 10 alle 19, venite in via Scarlatti angolo via Merliani al Vomero“. Larilancia il tema dei sorvoli a, da e per l’aeroporto di Capodichino. Una questione sollevata, più volte, anche in consiglio comunale. La vicenda parte negli anni scorsi. Coincide con l’aumento dei voli in città, legato al boom turistico. Il comitato denuncia, tuttavia, la crescita dell’inquinamento acustico. E sottolinea i potenziali rischi di quello ambientale. Accuse sempre respinte dal gestore ...