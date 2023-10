Pensioni | alla fine la spunta Salvini Ma ecco chi ci perde

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il dibattito sulla riformastica in Italia continua a evolversi, con la recente decisione di prorogare la Quota 103 per l’intero 2024. Tuttavia, questa estensione comporta nuovi aspetti, con chi maturerà i requisiti a partire dal prossimo gennaio (62 anni e 41 anni di contributi) che anticiperanno la pensione accettando un taglio, a differenza della Quota 103 attualmente in vigore.La decurtazione dell’assegno è dovuta al ricalcolo con il metodo contributivo, annullando così i vantaggi della parte dei versamenti pre-1996. Inoltre, si allunga lastra di accesso a Quota 103: i lavoratori privati dovranno ora aspettare 7 mesi (rispetto ai 6 mesi proposti inizialmente) e quelli pubblici 9 mesi.Leggi anche: Con Quota 104 si lascia il lavoro a 63 anni Matteospinge per una modifica ma vengono tagliati i redditi ...

Il totale dellecon decorrenza nel 2022 è di 861.471 , per un importo medio mensiledecorrenza di 1.177 euro. Quelle con decorrenza nel periodo gennaio - settembre 2023 sono state 579.121 in totale, per ...

Manovra, le misure nella bozza: da pensioni ai mutui alle sigarette fino alla tampon tax Sky Tg24

Pensione anticipata: indicizzazione alla speranza di vita dal 2024 Ipsoa

7' di lettura Ancona 27/10/2023 - Si è svolta nella sala delle Sibille del Chiostro del Bramante a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’anteprima con cui Popsophia si presenterà alla città ...Alla fine la maggioranza ha deciso, trovando la mediazione sulle pensioni in Manovra. No alla fine di Quota 103, ma sì a una serie di ritocchi per rendere comunque meno ...