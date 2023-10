Pensano che sia la casa di un boss e sfondano la porta | lui li scambia per ladri e vuole sparare Il cortocircuito al blitz antimafia

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) «Apri o sfondiamo la…», avevano urlato le forze dell’ordine fuori dall’appartamento di un artigiano di Customaci, convinti com’erano che quella fosse ladelVito Manzo, coinvolto in una recente retata contro le famiglie mafiose in provincia di Trapani. L’operazioneinterforze Scialandro alle 3 di notte stavando già all’arresto di 21 persone. Mancava Manzo, ma mentre gli agenti cercavano di sfondare la, dentro una donna urlava: «Vito non aprire…». Fatalità ha voluto che in quell’abitazione c’era un uomo di nome Vito, omonimo delche aveva raccontato di un incontro con Messina Denaro in un’intercettazione. Ma non era il mafioso ricercato. Un ufficiale ha sparato un colpo per aprire la serratura. Il malcapitato Vito ha chiamato ...