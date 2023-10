Pavard | «Inter | tifosi meravigliosi! ‘Benji l’interista’? Vi racconto»

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Benjaminè il protagonista della nuova puntata del format diTV “New Brothers”. Il difensore francese ha raccontato il suo arrivo all’e non solo INIZI – Benjamin, arrivato all’nel corso di questa estate, racconta come è nato il tormentone “Benji l’ista”. Il difensore parla anche dei suoi inizi di carriera: «Ne avevo parlato con alcuni amici. Adoro la musica italiana, ho ascoltato la canzone di Gigi D’Agostino “Gigi l’amoroso”. e mi sono sentitoista era da tanto che volevo esserlo. Sono contento di far parte del club, che ha deimeravigliosi. Speriamo di fare belle cose insieme. Inizi col calcio? Sin da piccolo! Mia madre giocava a baske e io giocavo con lei ma con i piedi. E così, da subito, mi hanno ...

Pronostico Inter-Roma di Serie A, quote scommesse e risultato finale per questa partita di calcio italiano del 28 ottobre 2023.