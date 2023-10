Paura di cambiare lavoro? Da curriculum a soft skills ecco come superarla

Leggi su italiasera

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) –fa, non è uno scherzo e il periodo, con Halloween alle porte, si presta all’associazione tra scelte radicali e un naturale timore del cambiamento. Maè possibile far vincere l’entusiasmo, mettendo i fantasmi dellaper il nuovoin un cassetto proprio a partire dalla fase iniziale dell’approccio al nuovo impiego e fino al primo giorno di? InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca dionline, ha raccolto per l’occasione alcuni consigli dai suoi hr expert e identificato dei punti di attenzione quando ci si approccia a un’offerta di. Spesso si utilizzano sinonimi per definire un ruolo e l’uso massiccio di inglesismi non facilita di certo le cose. ...