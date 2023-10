Pain Hustlers | trama | cast | storia vera e spiegazione finale del film

Leggi su latuafonte

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Dal 27 ottobre 2023 è disponibile su Netflix– Il business del dolore. Si tratta del nuovocon protagonisti gli attori Chris Evans ed Emily Blunt, rispettivamente nei ruoli di Pete e Liza. Quest’ultima sogna di avere una vita migliore per lei e sua figlia. Un giorno trova lavoro in una farmacia che è in fallimento. Il coraggio di Liza riesce a riportare in piedi l’azienda, ma ecco che ben presto si ritrova protagonista di una cospirazione criminale. Ma vediamo ora insieme la, il, qual è lae come finisce il– Il business del dolore: riassunto dellaLeggi anche: Absolute Beginners:, ...