Pacific Rim | quanti film sono? Ne usciranno ulteriori?

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Dopo molti anni dal secondo episodio, Guillermo del Toro ha dichiarato che non ha in programma unRim 3. Ma scopriamo qualcosa in più in merito.Rim, niente più sequel Il famoso regista ha esordito nel mondo dei mostri nel 2013 con il primoRim, un racconto di fantascienza unico che ha introdotto i Jaegers, enormi robot controllati da due piloti umani che combattono i Kaiju. Questoha visto tra i protagonisti Charlie Hunnam, Rinko Kikuchi e Idris Elba. Sebbene non sia stato un blockbuster al botteghino,Rim è stato ben accolto sia dalla critica che dal pubblico. Cinque anni dopo è stato rilasciato un sequel,Rim: La rivolta, che ha incluso anche John Boyega nel cast. La rivolta ha ricevuto una risposta meno calorosa da parte di critica e ...