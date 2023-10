Ora solare | lancette indietro di un’ora dal 29 ottobre

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Col prossimo fine settimana si ritorna all’ora. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29, alle tre del mattino, dovremo spostare ledell’orologiodi, posizionandole sulle ore 2. Avremo a disposizionedi sonno in più ma farà buio 60 minuti prima di quanto avvenga adesso. I dispositivi digitali, come cellulari e computer, si aggiorneranno automaticamente. È bene in ogni caso ricordarsi di agire manualmente su quelli analogici. Foto Twitter @sole24oreAbolire o no il cambio dell’ora? L’oraresterà in vigore fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, quando tornerà l’ora legale estiva. Il dibattito sull’opportunità di abolire il cambio dell’ora torna come sempre a riaccendersi in coincidenza con la data dello ...