Ora solare 2023 | quando torna | si dormirà un’ora in più

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Conto alla rovescia per il ritorno dell’ora. Le lancette dell’orologio infatti andranno spostare tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Addio dunque all’ora legale, che ci ha accompagnato per tutta la primavera e l’estate e ci ha fatto risparmiare circa 90 milioni. Questo fine settimana alle 3 dovremo dunque spostare le lancetteindietro (alle 2) e questo ci farà guadagnaredi sonno in più. Con questo cambiamento è vero che avremoin più di luce la mattina ma le giornate diventeranno più brevi con il buio che caleràprima. Perre all’ora legale dovremo aspettare la prossima primaverala notte fra il 30 e il 31 marzo 2024 dovremo riportare avanti dii nostri orologi. Nei 7 mesi ...