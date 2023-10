Onu vota risoluzione per tregua immediata Israele contro l' Onu | E il giorno dell' infamia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’Assemblea generalee Nazioni Unite, convocata da ieri in sessione speciale, hato a stragrande maggioranza unache chiede l ’"umanitaria" trae i militanti palestinesi di Hamas e l’accesso agli aiuti umanitari alla popolazione assediata nella Striscia di Gaza. La, presentata dagli Stati arabi, non è vincolante, a differenza di quelle...

107 milioni pil $400 miliardi) dove non sidal 2014, spende il 40% dei ricavi in interessi su $...Africa dove se ne vanno in fumo $100 miliardi l'anno (il doppio dell'aiuto allo sviluppo dell',...

Onu vota risoluzione per tregua immediata, Israele: Giorno dell ... Fanpage.it

Onu, Assemblea Generale approva bozza per la tregua a Gaza. Israele: "Vergogna" Sky Tg24

«Violenti scontri» nella notte a Gaza tra Israele e Hamas. La sorte degli ostaggi potrebbe complicarsi. L'Onu non condanna i terroristi ...di Mauro Evangelisti Turning point, dicono in diretta sul network israeliano I24News quando in Italia sono le 20. Punto di svolta della guerra. Da più di un’ora ...