OnePlus 10 Pro praticamente a metà prezzo con questa offerta Amazon

Leggi su tuttoandroid

(Di venerdì 27 ottobre 2023)10 Pro non è uno smartphone uscito l’altro ieri, ma offre ancora un hardware di tutto rispetto ed è da poco entrato nel programma OxygenOS 14 Open Beta: risulta di conseguenza un prodotto ancora attuale, soprattutto alproposto dacon l’valida in queste ore per la versione top da 12-256 GB. L'articolo proviene da TuttoAndroid.