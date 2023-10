Omicidio Saman | mutata posizione del fratello Ali Heider | dichiarazioni inutilizzabili e udienza rinviata

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Dall’inviata Silvia Mancinelli) – Pur presente e pronto a parlare nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia, Alinon ha parlato. Ildi, testimone oculare dell’e “custode della verità” secondo i difensori del padre Shabbar, dovrà essere sentito in altra formula. Ascoltato più volte come persona informata dei fatti nell’immediatezza del delitto, i verbali con le suesono stati dichiarati oggi dalla Corte. Condivisi i rilievi critici evidenziati dalle difese di zio e cugini della vittima, imputati nel processo, Alidovrà essere ascoltato “con le formule e le garanzie previste” di cui solo da iscritto nel registro degli indagati avrebbe potuto godere. ‘DECISIONE CORTE SU? ...

Il giovane è sempre stato il principale accusatore dei suoi familiari ora imputati , in particolare dello zio Danish Hasnain, chiamato a rispondere dell'in concorso con i cugini di, ...

Il fratello di Saman Abbas e teste chiave nel processo in cui sono imputati i genitori, uno zio e due cugini, andava indagato nell'ambito del procedimento per l'omicidio della sorella. Anche per "assi ...