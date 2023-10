Omicidio in strada a Foggia | morto 40enne

Leggi su fattidipaese

Un uomo di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, di circa 40 anni, è stato ucciso ieri sera aa colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda, è stata informata dal pronto soccorso dove la vittima è stata accompagnata in fin di vita da uno sconosciuto ed è poi deceduta. Non è ancora chiaro dove esattamente sia avvenuta la sparatoria.