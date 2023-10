Omicidio in spiaggia | mistero sul cadavere ritrovato dai carabinieri

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 27 ottobre 2023) IlinIldi un uomo accoltellato è statoina Marina di Massa Carrara dai. L’uomo aveva circa 50 anni, era originario del Marocco, si chiamava Nakir Nourredine e viveva in una tenda nei pressi della vicina piazza Bad Kissingen. Era conosciuto dalle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali. A scoprirlo è stato un suo connazionale intorno alla mezzanotte di giovedì 26 ottobre. Quando l’uomo ha chiamato iha detto loro che il suo amico era in fin di vita. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. (continua) Gli inquirenti hanno stabilito che l’uomo è stato ripetutamente accoltellato già all’interno della tenda in cui dormiva. “Numerose e visibili ferite da ...