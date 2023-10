Nonnina ultra 90enne cade e non riesce a rialzarsi nonostante l’aiuto del marito | per fortuna ci pensano i carabinieri allertati dalla figlia

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Piedimonte Matese. Anche solodopo una banale caduta, può, per le persone anziane, risultare complicatogli sforzi di chi ti sta accanto. È quanto accaduto ieri sera in via Vincenzo Di Matteo, a Piedimonte Matese, nel casertano, dove un’anziana donna,, è accidentalmente caduta mentre camminava nella sua abitazione. Laha più volte provato aanche condel, suo coetaneo, senza però riuscirci. Dopo svariati tentativi la coppia ha deciso di chiedere aiuto telefonico allache, residente a Catania, non ha potuto fare altro che contattare idella Compagnia di Piedimonte Matese i quali subito giunti presso l’abitazione degli anziani coniugi e ...