No! Questo non è un finto morto palestinese che chatta con il cellulare

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Prosegue la lunga serie di teorie del complotto sul “crisis actors” durante il conflitto tra Hamas e Israelen. Incaso, circola una foto per sostenere che unsi finge. Mentre si trova dentro un sacco bianco (come quelli usati per i cadaveri a Gaza) viene beccato mentre usa il. La foto è vecchia e proviene da un altro continente. Per chi ha fretta Sostengono che i palestinesi si fingono morti. La foto venne condivisa nell’estate 2023, ma senza riferimenti a un conflitto. Risulta pubblicata nell’ottobre 2023 in Thailandia. Il reale contesto della foto è quello di un bambino vestito daper Halloween. Analisi Ecco uno dei post che condividono la falsa narrazione: «Un...