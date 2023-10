No! Il video di questo padre con la figlia non è stato girato in Palestina

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) «Unpalestinese dice a suadi ridere ogni volta che sente un attacco aereo israeliano per non spaventarsi»: questa è la caption condivisa su Facebook in accompagnamento ad una clip della durata di venti secondi. In essa si vedono un uomo e una bambina molto piccola che iniziano a ridere dopo aver sentito un boato. Per chi ha fretta: Unsui social secondo gli utenti mostra unpalestinese che dice a suadi ridere ogni volta che sente un attacco aereo israeliano La clip in realtà è del 2020.sono siriani e l’hanno realizzata nel contesto della guerra siriana. Analisi Ecco un esempio della condivisione sopracitata: Le immagini sono di una tenerezza al tempo stesso commovente e straziante. Ma non sono ...