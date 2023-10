Nizza | Atal squalificato per post sulla guerra in Istraele Quando torna

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ufficiale l'intervento della commissione disciplinare della Lega sul caso. Il calciatore delè statoper 7 giornate ma il suo rientro non è ancora noto

Antisemitismo, Youcefsospeso dalLa Federcalcio francese ha disposto sette turni di stop per Youcef, terzino algerino delche aveva diffuso via social contenuti incitanti all'...

NIZZA, ATAL SQUALIFICATO 7 GIORNATE PER POST SULLA GUERRA IN ISRAELE - Sportmediaset Sport Mediaset

Nizza, squalifica di 7 giornate al difensore Atal per apologia di terrorismo | Sku Sport Sky Sport

Un calciatore di una big d'Europa finisce nei guai per un post inopportuno che scatena: ufficiale il lungo stop.Ufficiale l'intervento della commissione disciplinare della Lega sul caso Atal. Il calciatore del Nizza è stato squalificato per 7 giornate ma il suo rientro non è ancora noto ...