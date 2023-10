Nations League femminile 2023 2024 | Jenni Hermoso beffa l’Italia | la Spagna passa allo scadere

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023)atroce perincontro le campionesse del mondo dellastadio Arechi di Salerno., al centro del caso mediatico per la vicenda Rubiales per tutta l’estate, entra nel secondo tempo e con un rigore in movimento punisce le azzurre, che avevano giocato una buona partita difensiva. Per le ragazze di Soncin ora è durissima qualificarsi per le Olimpiadi tramite questo torneo e si resta a tre punti dopo tre partite. Dopo tre minuti laè già vicinissima al gol con Caldentey servita in mezzo che calcia di prima e non trova la porta.no pochi secondi e Putellas si libera e calcia, conclusione ...