Nations League calcio femminile | la classifica del girone dell’Italia | le azzurre inseguono Spagna e Svezia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’Italia ha perso contro laper 1-0 nel terzo match della2023-2024 di. Lehanno lottato alla pari con le Campionesse del Mondo e hanno ceduto soltanto all’89mo minuto, quando la rientrare Hermoso ha trovato la zampata risolutrice. La nostra Nazionale ha tenuto botta contro la migliore formazione in circolazione, mostrando un ottimo approccio tecnico e agonistico. Le ragazze di Soncin sono incappate nel secondo stop consecutivo dopo quello rimediato un mese fa contro la. L’Italia occupa il terzo posto nelladel gruppo 4 con 3 punti all’arrivo e al termine deld’andata insegue da lontano le due avversarie sulla carta più quotata. Lacomanda a ...

"Zaniolo ha ammesso di aver giocato su piattaforme illegali e ha chiarito di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni" Db Enschede (Olanda) 15/06/2023 -/ Spagna - Italia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Nicolo' Zaniolo Zaniolo ha concluso la sua audizione a Torino con la pm Pedrotta. Il centrocampista dell' Aston Villa era ...

LIVE Italia-Spagna, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre per il miracolo contro le campionesse del mondo OA Sport

Women’s Nations League, Spagna Femminile inarrestabile: batte l'Italia. Col gol di Hermoso TUTTO mercato WEB

Le Azzurre, dopo aver resistito fino all'89', sono state piegate dalla rete della stella delle Furie Rosse, Jennifer Hermoso, la protagonista dello 'scandalo Rubiales', tornata a giocare per la prima ...Zwei Tore am vergangenen Wochenende für den FC Chelsea, nun ein Tor für die Nationalmannschaft beim 5:1-Sieg gegen Wales: Die Hammer Fußballerin Sjoeke Nüsken befindet sich in Top-Form.