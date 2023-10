Napoli-Milan | Garcia vuole continuità | Pioli cerca la scossa In quota al 'Maradona' è avanti l’'1'

... ha vinto a Berlino, ha puntellato una panchina sulla quale, dall'inizio della stagione siede suo malgrado il convitato di pietra Spalletti poiché il paragone fra ildi Luciano e questo...

Napoli-Milan trasmessa in tutto il mondo: copertura televisiva in 5 continenti CalcioNapoli1926.it

Come finirà Napoli-Milan Il pronostico di Serena AreaNapoli.it

I successi su Verona e Union Berlino non hanno fugato le perplessità sull'involuzione del gioco dei partenopei; le sconfitte con Juve e Psg hanno reso delicato il momento dei rossoneri. Gli uni e gli ...In vista del match di domenica sera in casa del Napoli, il Milan partirà domenica mattina per raggiungere la città campana.