Moviola Genoa-Salernitana | l’episodio chiave del match

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 ottobre 2023)arbitraledelvalido per la 10ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 10ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi.DEL36? Giallo per Malinovskyi per un fallo su Candreva e per Maggiore per la reazione 38? Giallo anche per Bradaric per le proteste reiterate 41? Momento nervoso del: giallo per Bani per fallo su Coulibaly