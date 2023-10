Morgan contro Annalisa | il produttore sbotta | tensione alle stelle

(Di venerdì 27 ottobre 2023)colpisce ancora. Marco Castoldi si scaglia. Lo sè particolarmente acceso:anche iltorna all’attacco. XFactor comincia e Castoldi non perde occasione per lanciare le sue solite frecciate. Lo fa nel contesto che conosce meglio, quello musicale. Gli insulti in scena appartengono al passato. L’esibizione a Selinunte di quest’estate è ancora sotto gli occhi di tutti, ma stavolta la situazione è diversa.al centro delle critiche di(ANSA)Si tratta di Castoldila musica moderna. Una sorta di crociatai grandi successi che, secondo lui, così grandi non sono. La vittima preferita dell’ex Bluvertigo è ...

Arretra inoltre Jp( - 2,5%), nel giorno della notizia che l'amministratore delegato di ... Sul mercato dei cambi il quadro macro frena il dollaro, con l'indice che arretraun paniere di ...

Morgan contro Ambra e Dargen a «X Factor»: «Non capite niente di musica» Corriere della Sera

X Factor, Morgan contro Annalisa: Bellissima è banale Io Donna

La ragazzina è sull'altalena in giardino, ma dietro l'albero si nasconde un orso Clamoroso, ecco come potremo guardare gratis la Serie A in chiaro Morgan contro Annalisa: «Non la conosco, non so ...Leggi anche ---> X Factor 2023, la prima puntata dei Live in diretta: eliminati Animaux Formidables, Morgan contro Dargen e Ambra A tale problema, in vista di Tale e quale show del 27 ottobre, se ne è ...