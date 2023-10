Mirko Brunetti rivuole Perla | la confessione di Greta | “La ama ancora”

Leggi su biccy

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Durante l’ultima puntata del GFVatiero ha mandato una lettera al suo ex. Il gieffino ha ammesso di non poter dimenticare il passato, ma ha anche aggiunto di pensare e amare la sua ‘quasi ex’Rossetti (il loro rapporto è stato messo in stand by). Da casa peròha lanciato frecciatine ai due ed ha dichiarato chesarebbeinnamorato di: “Lui la ama“. No raga ve lo giuro noi vinceremo. Se lo dice pureperché io non posso sperare in un ritorno tra? #grandefratello pic.twitter.com/nUjYytVJbq — Giusymc98 (@giusymc98) October 27, 2023 Eccolo che pensa:? ...