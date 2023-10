Milan | Stylsvig lascia e va al Chelsea

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 27 ottobre 2023) È sempre tempo di mercato, anche per i dirigenti. Nei prossimi giorni si consumerà l’addio al, dopo quattro anni, di Casperche si accaserà al, dove ricoprirà il ruolo di Chief Revenue Officer, lo stesso che ha ricoperto alin questi anni. Il suo approdo alè datato 2019, arrivato sotto la gestione di Ivan Gazidis. Casperha ricoperto un ruolo importante nella ricostruzione deigrazie al lancio di Media House, The Studios, raddoppiando così i ricavi commerciali del club. Sotto la sua supervisione sono nati molti progetti che hanno avuto il merito di espandere l’internazionalizzazione del, ad esempio gli eventi di visualizzazione a Dubai, New York e in Asia. Fondamentale inoltre la sua figura per ...