Milan | Pioli premiato dal Club per le 200 panchine

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Stefano, a Parigi contro il PSG, ha tagliato il traguardo delle 200con il. Per festeggiare il nobile traguardo, l’ad Furlani ha consegnato una medaglietta celebrativa al tecnico emiliano, rilanciando le ambizioni per il futuro: «Il vero traguardo per te – riferendosi a– sarà a maggio quando speriamo di festeggiare tutti insieme». L’allenatore delaveva festeggiato aello, una settimana fa, il suo 58esimo compleanno ed oggi si è celebrata una nuova cerimonia in suo onore. Nonostante la sconfitta al Parco dei Principi, raggiungere le 200in rossonero è un traguardo di rilievo, meritevole di essere sottolineato. Hanno preso parte alla consegna della medaglietta la squadra, in tutti i suoi effettivi, Moncada e Furlani. ...