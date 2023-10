Michele Santoro | «Matteo Messina Denaro voleva incontrarmi per un libro su di lui Così ci hanno fermato» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il boss di Cosa Nostraincontrare, chescrivere unsu di lui. Ma la richiesta del giornalista alle istituzioni non ha mai ricevuto risposta.racconta a Open che aveva contattato il capomafia trapanese tramite la sua avvocata. E che aveva ricevuto una risposta positiva alla proposta di incontrarlo in carcere a L’Aquila. Poi parla delle domande che avrebbe voluto fargli e della decisione del Gip Santi Bologna sulle dichiarazioni di Maurizio Avola a proposito delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. La procura aveva chiesto l’archiviazione per la ricostruzione fornita dall’ex collaboratore di giustizia catanese dopo averlo indagato per calunnia insieme al suo avvocato Ugo ...