Mezza Maratona | otto Azzurri ai Mondiali di Lucerna | il 29 ottobre in gara

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 ottobre 2023)– Tutto pronto aper iMilitari di. Sarannogliprotagonisti dellache si svolgerà domenica 29bre. Lungo il Lago dei Quattro Cantoni gli atleti cercheranno la medaglia. La nota di fidal.it Si gareggia anche a squadre, e l’Italia si presenta con molti dei suoi interpreti più qualificati nella specialità e in generale nella corsa su strada. Del team maschile farà parte Daniele Meucci (Esercito), il migliore deglinei 42,195 km deidi Budapest per effetto del decimo posto ottenuto ad agosto nella rassegna iridata. Il 38enne pisano ha corso un paio di volte quest’anno sulla distanza, alla RomaOstia in 1h02:36 (dove già corse in ...