Metal Gear Solid 3 Remake | il primo trailer del gioco in azione

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) – Konami ha rilasciato ilche mostra il motore didiDelta: Snake Eater,del terzo episodio della saga di Hideo Kojima, uscito nel 2004 su PS2. Attualmente in produzione, il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Il, secondo quanto annunciato da Konami, sarà "fedele" all'originale. Sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica e una colonna sonora completamente ridisegnate. Il tutto senza il coinvolgimento del creatore dell'originale, Hideo Kojima appunto, che ha lasciato Konami dopo...