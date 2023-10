Messaggi d’amore dalla Striscia di Gaza | “Qui essere gay è difficile”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “Ho sempre immaginato io e te seduti fuori al sole, mano nella mano, finalmente liberi. Ora te ne sei andato”. Non è il testo di una canzone, né il copione di un film sdolcinato, ma è invece uno deidi un utente palestinese condiviso qualche giorno fa su Queering the Map. “Se avessi saputo che le bombe piovute su di noi ti avrebbero portato via da me, avrei detto al mondo che ti amavo più di ogni altra cosa, scusa se sono stato un codardo”. Cos’è Queering the map “Queering the Map” è una piattaforma online dove le persone queer possono esprimersi sentendosi al sicuro, raccontarsi in forma anonima e condividere le proprie storie e sentimenti senza paura, ma al contrario sentendosi libere e parte di una comunità. Già nel 2011, in occasione degli scontri avvenuti durante la partita di hockey a Vancouver tra i Canucks e i Bruins di Boston, il fotografo Richard Lam ...