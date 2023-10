Meritocrazia Italia | Pecoraro Scanio | “Leggi elettorali devono avvicinare i cittadini alla politica”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Tutti iche si muovono con la passione di rinnovare e aggiungere proposte per concorrere, come dice l’art 49 della costituzione a costruire lanazionale meritano una grande attenzione. Soprattutto in questo momento in cui i dati delle ultime elezioni ci dicono che inon partecipano più. Lanon è artificiale ma è evaporata. Questo è un tema serio che va colto”. Così l’ex Ministro dell’Agricoltura Alfonsoa margine del 5° Congresso Nazionale “” in corso al Teatro Manzoni di Roma. “Voglio rilanciare un tema che ritengo fondamentale: le...