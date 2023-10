Meloni | visita a sorpresa a Senigallia

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 ottobre 2023)nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre adella Presidente del Consiglio Giorgia, arrivata in città intorno alle 18.15. La premier, atterrata con volo a Falconara, è stata accolta dal sindaco Massimo Olivetti, come riferisce Vivere. Il primo sopralluogo dellaè stato sul ponte Garibaldi, oggetto dell’intervento di rifacimento dopo i danni provocati dall’alluvione di settembre 2022. Laha voluto constatare di persona lo stato di avanzamento dei lavori che hanno ottenuto ingenti fonti per l’emergenza proprio dal Governo. “Rinnovo la solidarietà mia e del Governo alla città per quanto accaduto nel 2022 e ribadisco che questo Governo ci sarà sempre”, ha detto laal sindaco Olivetti ...